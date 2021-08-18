Новини • Коронавірус і карантин

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали

3 1236
В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали
В Україні зафіксовано 1447 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 18 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 госпіталізовано – 677 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 летальних випадків – 40;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 одужало – 712 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 методом ПЛР – 27 053 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 методом ІФА – 9171 особу,

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 експрес-тестами – 24 430 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські СOVID-сертифікати одними з перших будуть визнані в ЄС, - Ляшко

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 захворіло – 2 268 666 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 одужало – 2 198 220 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 336;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 14

ТОП-новини

всі новини