В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 677 осіб;
летальних випадків – 40;
одужало – 712 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 27 053 особи,
методом ІФА – 9171 особу,
експрес-тестами – 24 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 268 666 осіб;
одужало – 2 198 220 осіб;
летальних випадків – 53 336;
проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях", - розповіли в МОЗ.