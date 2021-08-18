Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко
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Національна збірна України отримала нового головного тренера. У статусі виконувача обов'язків головною футбольною командою країни у відбірковому циклі ЧС-2022 керуватиме колишній наставник юнацької збірної України з футболу Олександр Петраков.
Про призначення Петракова було оголошено глибокої ночі 18 серпня (приблизно о 2:00), але не на офіційному сайті УАФ, а на особистій сторінці у Facebook президента цієї організації Андрія Павелка, передає Цензор.НЕТ.
"Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконувача обов’язків головного тренера. Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу", - написав цієї ночі Павелко у своєму Facebook.