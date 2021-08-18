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Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко

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Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко
Національна збірна України отримала нового головного тренера. У статусі виконувача обов'язків головною футбольною командою країни у відбірковому циклі ЧС-2022 керуватиме колишній наставник юнацької збірної України з футболу Олександр Петраков.

Про призначення Петракова було оголошено глибокої ночі 18 серпня (приблизно о 2:00), але не на офіційному сайті УАФ, а на особистій сторінці у Facebook президента цієї організації Андрія Павелка, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконувача обов’язків головного тренера. Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу", - написав цієї ночі Павелко у своєму Facebook.

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Петракова призначено виконувачем обовязків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко 01

Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    один плюс буде тягнути молодь у команду.
  • Senator S 01a656ec
    U-20 при Петракове стали чемпионами мира...,в Добрый путь
  • Ан Мур
    ти кріт вонючий,! терпиконю своєму вилизуй!
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