Новини • Захоплення влади в Афганістані

Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден

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Ми продовжимо підтримувати афганський народ, - Байден
Фото: CNN
США продовжать відстоювати основні права афганського народу, зокрема жінок і дітей. Права людини мають бути пріоритетними для зовнішньої політики США.

Про це напередодні заявив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Державного департаменту у твітері.

"Ми продовжимо підтримувати афганський народ. Ми керуватимемо нашою дипломатією, нашим міжнародним впливом і нашою гуманітарною допомогою. Ми продовжимо відстоювати основні права афганського народу - жінок і дівчаток - точно так само, як ми говоримо по всьому світу", - сказав Байден.

Він зазначив, що права людини мають бути пріоритетними для зовнішньої політики США.

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    Обосрался, Баайден, - теперь стой и обтекай, не размазывай какулехи.
  • Ан Мур
    в тих, кого є голова на плечах - було 5 років, щоб втекти і осісти в цивілізованих країнах. І до того було 15 років, щоб переконати своїх соплеміників зробити Афган цивілізованою країною. Не скористалися... І хто їм доктор?
  • юрий П cf937564
    с СП-2 обосрался,с Афганом-обосрался...с Ираном давно обосрался...
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