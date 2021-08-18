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Глава Північного командування ЗС США Ванхерк назвав Росію головною і першочерговою військовою загрозою для США

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Глава Північного командування ЗС США Ванхерк назвав Росію головною і першочерговою військовою загрозою для США
Американський генерал, голова Північного командування ЗС США Глен Ванхерк заявив, що Росія становить основну загрозу для Сполучених Штатів.

Про це він сказав під час онлайн-виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Росія становить першочергову військову загрозу нашій батьківщині, вони розвивають засоби, яких не існувало ще 20 років тому", - підкреслив генерал.

Ванхерк додав, що Росія домоглася значних успіхів у галузі ракетних озброєнь і будівництва безшумних підводних човнів. Він також звернув увагу на "дуже просунуті засоби" в кібернетичній та космічній сферах.

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Нагадаємо, розвідувальне управління Міністерства оборони США підготувало доповідь про глобальні загрози в 2021 році. У ньому увага приділяється загрозам, які становлять для Сполучених Штатів та їхніх союзників Китай і Росія.

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    рашка, эта куча дерьма, появилась не сейчас, а воняет столетиями.
  • Дем Нор
    Я думав що то Трамп маразматик і ідіот -але Байден і його команда його переплюнули
  • YU ST
    Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка.
    Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
    - От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
    Поліціянт, діставши документи постраждалого:
    - Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
    - Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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