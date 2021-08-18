Ми готові говорити з Росією про деокупацію Криму в межах Кримської платформи, - Кулеба

Україна не надсилала РФ офіційного запрошення на саміт Кримської платформи, але готова говорити з нею про деокупацію Криму в її межах.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Міністр пояснив, що Росія від початку відмовилася взаємодіяти з Кримською платформою, але українська сторона була б не проти обговорити деокупацію Криму з Москвою.

"Вона відразу категорично відкинула будь-яку можливість взаємодії з Кримською платформою, хоча ми не проти. Ми готові говорити з Росією про Крим у межах Кримської платформи, але тема цієї розмови може бути тільки одна - шлях і графік деокупаціъ Криму", - підкреслив Кулеба.

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