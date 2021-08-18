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Ми готові говорити з Росією про деокупацію Криму в межах Кримської платформи, - Кулеба

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Ми готові говорити з Росією про деокупацію Криму в межах Кримської платформи, - Кулеба
Україна не надсилала РФ офіційного запрошення на саміт Кримської платформи, але готова говорити з нею про деокупацію Криму в її межах.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Міністр пояснив, що Росія від початку відмовилася взаємодіяти з Кримською платформою, але українська сторона була б не проти обговорити деокупацію Криму з Москвою.

"Вона відразу категорично відкинула будь-яку можливість взаємодії з Кримською платформою, хоча ми не проти. Ми готові говорити з Росією про Крим у межах Кримської платформи, але тема цієї розмови може бути тільки одна - шлях і графік деокупаціъ Криму", - підкреслив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість учасників "Кримської платформи" збільшилася до 42, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Сергій Кулик 2955aac4
    Дяди из квартала!
    Ну всем давно понятно, что кроме шоу, у вас никогда ничего не получается.
    На хера вы лезете в область, где гарантированно обосретесь?
  • Porol ferton
    Протесты и ноты сильно уже помогли.Вам же козлорогие плюют прямо в очки,а вам мало и мало! Что за мазохизм-то такой?!
  • Сергій Кулик 2955aac4
    уже послал.
    и не раз, и не два.
    но клоун хочет шоу!!!!
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