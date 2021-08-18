Окупанти заарештували трьох затриманих учора кримських татар, - Денісова

Рустему Мурасову і Зауру Абдулаєву оберуть запобіжний захід 18 серпня. Трьох із п'яти затриманих в окупованому Криму кримських татар відправили в СІЗО.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Раіфу Февзієву, Джеббару Бекірову і Рустему Таїрову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Февзієв перебуватиме в СІЗО Сімферополя до 12 жовтня, а Бекіров - до 11 жовтня. Їх звинувачують в "організації діяльності "Хізб ут-Тахрір".

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Таїров перебуватиме в слідчому ізоляторі до 11 жовтня. Його звинувачують в участі в цій організації.

Рустему Мурасову і Зауру Абдулаєву оберуть запобіжний захід 18 серпня.

Денісова зазначає, що обшуки в їхніх будинках проводилися без допуску адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою.

"Наголошую, що переслідування окупаційною владою кримських татар є релігійно вмотивованими та вимагаю негайно звільнити наших співгромадян. Закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресора для припинення цинічних переслідувань за політичними та релігійними мотивами корінного народу України – кримських татар", - наголосила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

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17 серпня з 4 години ранку в окупованому Росією Криму відбувалися чергові масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму, а також у Гагарінському і Нахімовському районах Севастополя.

У результаті обшуків затримали п'ятьох кримських татар: Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Джеббара Бекірова, Заура Абдуллаєва та Раіфа Февзієва.