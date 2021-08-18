Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба

Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту "Кримської платформи", щоб змусити їх відмовитися від цього заходу.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає такої країни в світі, в МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участь у саміті "Кримської платформи". Надзвичайно болісно, надзвичайно агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно. Ми зберемо на саміті зараз ядро. Я хочу, щоб усі розуміли, що саміт - це певна дата, певний час, не всі, хто хоче, може за певних обставин взяти участь. Тому ядро збереться на саміті 23 серпня, буде ухвалена декларація "Кримської платформи", яка буде відкрита до приєднання в подальшому інших держав. Ця коаліція буде зростати, а відповідно системнішими і дієвішими будуть заходи цієї коаліції", - розповів він.

"Чи це буде президент Польщі, чи це буде міністр закордонних справ чи міністр оборони якоїсь країни – неважливо з точки зору чинності і політичної сили зобов'язань, які будуть взяті, і сигналів, які будуть озвучені… У нас на саміті буде велика група президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів, міністрів закордонних справ та оборони".

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На запитання, наскільки саміти "Кримської платформи" зможуть наблизити повернення анексованого півострова, глава МЗС відповів: "Ми не повинні зараз ставити собі якийсь дедлайн. Ми повинні побудувати системну роботу для того, щоб щодня своїми зусиллями наближати цей момент. Я переконаний, що цей момент настане - момент повернення Криму в Україну".