Данілов про захоплення влади в Афганістані: Нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Все було "намальовано"

Захоплення "Талібаном" влади в Афганістані стало несподіванкою для цивілізованого світу, хоча в Україні експерти заздалегідь попереджали про такий варіант розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі телеканалу "Україна 24" повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Відбулося захоплення влади "Талібаном". Захоплення, яке, як сьогодні кажуть представники Сполучених Штатів, Німеччини, для них було цілком несподіваним. Насправді, розуміючи поведінку і маючи інформацію про стан справ в Афганістані, ми це питання тримаємо постійно на контролі. У нас завдяки ситуації, що свого часу туди входив Радянський Союз, є фахівці, вони ще лишилися, які є дуже фаховими. Вони нас заздалегідь попереджали, що це станеться, що ця ситуація дуже небезпечна. М'яко кажучи, нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Було, умовно кажучи, "намальовано", що так буде", - розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

Як повідомлялося, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

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ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.