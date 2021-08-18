Чубаров про нові обшуки у кримських татар: "Російські окупанти дедалі більше впадають у лють і сказ"

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловився про нові обшуки російських окупантів у будинках кримських татар у Криму, що відбулися 17 серпня.

Свою заяву він опублікував на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З наближенням 23 серпня - початку роботи Кримської платформи, російські окупанти в Криму все більше впадають у лють і сказ. 16 серпня Південним військовим окружним судом РФ четверо кримських татар були засуджені сукупно до 61 року позбавлення волі (18 років, 12 років, 13 років, 18 років). 17 серпня в Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в селах поблизу Севастополя, російські окупанти рано-вранці, о 4 годині, увірвалися в будинки кримських татар з обшуками, після проведення яких п'ятеро кримських татар були затримані "за підозрою в причетності до тероризму", - заявив Чубаров.

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Нагадаємо, 17 серпня 2021 року російські силовики з 4-ї ранку проводили обшуки в 5-ти будинках кримських татар на окупованому півострові. У підсумку, російські силовики затримали п'ятьох татар. В цей же день окупанти заарештували трьох затриманих кримських татар