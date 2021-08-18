Експоліцейського, який завдав колезі 11 ножових поранень, засуджено Дарницьким судом Києва до шести років в'язниці, - прокуратура
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Дарницький районний суд міста Києва оголосив вирок експрацівнику районного відділу Управління поліції охорони в Києві, який завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму колезі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Інцидент стався у березні 2019 року. Між обвинуваченим та співробітником патрульної поліції, які були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений завдав опоненту 11 ножових поранень у різні частини тіла.
Згідно із висновком судово-медичної експертизи, вказані тілесні ушкодження за ступенем тяжкості належать до тяжких.
Врахувавши позицію прокурора, суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив останньому покарання у вигляді 6 років поз-бавлення волі.