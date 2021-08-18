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Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має"

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Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має"
Старому світовому порядку настав кінець і вже почався новий.

Про це заявив радник глави Офісу Президента, спікер Української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Події в Афганістані - це крах доктрини "... ліберальної демократії для всіх, що перемогла і яка зупинила історію" в 1991 році. Як з'ясувалося (раптово), реальний світ погано пристосований для ідеалістичних експериментів з уніфікації всіх під єдину ідеальну концепцію. Спочатку в цьому переконався СРСР. Тепер США, на чолі колективного Заходу", - зазначив він.

"США - соціосистема, в якій інтелектуальна щільність фахівців за всіма можливими процесами перевищує будь-яке інше співтовариство на Землі, пожинають процеси своїх хибних уявлень про дійсність. Що зайвий раз доводить - ідеали вищі за інтелект і здатні застити очі навіть найбільш високорозвиненим типам і інституціям. Сотні експертів десятки років стверджували, що в Афганістані (РФ, КНР, Іраку, Ірані, додати за смаком) можлива побудова вільних, демократичних суспільств. Під ці казки витрачалися сотні мільярдів доларів і сотні тисяч життів. Через тридцять років з'ясовується, що ліберальні демократії знищують людей, держави та інституції аж ніяк не менш успішно, ніж тоталітарні режими, з якими вони "...борються", і не надто краще тоталітарних режимів знають - що конкретній людині насправді потрібно - сьогодні і в майбутньому?" - заявив Арестович.

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"Ідеали вищі за інтелект. І набагато вищі за комфорт. На сторожі картини світу, в якій усі в світі хочуть телевізор, холодильник і фемінізм більше, ніж що-небудь інше, розлетівся на друзки в Афганістані, все ще знаходяться тисячі експертів і десятки мільйонів шанувальників. Люблять-то люблять, але, як (раптово) з'ясувалося, віддавати життя за ці великі досягнення цивілізації не хочуть. Вони хотіли б, щоб життя за ці великі переваги цивілізації віддав би хто-небудь інший, поки вони, ці експерти і шанувальники, даними благами користуються. Ну а якщо не вийшло - завжди має вистачити місця в евакуаційному літаку. Не вистачило? Яка жалість... поставимо сумну аватарку", - іронізує він.

"Фанати картини світу, в якій усе людство, як одна людина, хоче Netflix і марші ЛГБТ, впевнені, запевняють і будуть запевняти, що Афганістан - просто черговий позасистемний збій, а рух світу до ліберальної демократії - єдиний безальтернативний шлях, у міру проходження якого просто необхідно вибомбити і вигнати з університетів усіх, хто посмів засумніватися у правильності чергового єдино правильного вчення", - акцентує Арестович.

"Люди розумніші, які ще пам'ятають попередніх комсомольців, тим часом стурбовані низкою більш серйозних питань. Зокрема:

- як скоро і якою ціною Захід усвідомлює свої систематичні помилки на тему?

- як скоро ми всі усвідомлюємо, що старому світовому порядку кінець і вже почався новий, контури якого погано видно зсередини процесу?

- яку картину світу він запропонує натомість?

- чи дійсно розвиток виробничих відносин неминуче призводить до емансипації та звільнення суспільства і неминучої зміні фаз розвитку?

- якою є справжня ціна за науково-технічний і суспільний прогрес? Хто і як, за якими критеріями може встановити справжню ціну за такий прогрес?

- чи не настав час серйозно переглядати концепцію "прогресу" як такого?

- чи можлива глобалізація як уніфікація? Чи можлива глобалізація в принципі?

- які можуть бути принципи співіснування у світі, в якому, з одного боку, ніхто нікому не нав'язує єдино правильних вчень, а з іншого, - не може і не повинен терпіти зла і злочинів?

- чи існує індивідуальний шлях розвитку народів і культур та як знайти правильне співвідношення між універсальним і унікальним у кожному конкретному випадку?" - пише радник глави ОП.

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"Мабуть, доведеться записувати новий "Політичний етюд", у спробі пошукати хоча б чорнові відповіді на ці запитання. В одному я поки переконався точно:

- боротьба за побудову в Україні "...нової демократичної держави" сенсу не має.

Якщо за що і боротися, то відразу за побудову нової цивілізації - яка успішно, на практиці, зможе відповісти на вищевикладені питання", - резюмує Арестович.

Радник Єрмака: Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має 01
Радник Єрмака: Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має 02
Радник Єрмака: Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має 03
Радник Єрмака: Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має 04
Радник Єрмака: Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має 05

Топ коментарі

  • Хм e927b159
    И конечно не прошли мимо темы Афганистана *здесь было ругательство* украинские депутаты. Что ни "мнение" из Рады - критикуют "внешнее управление" в Украине. Мол, нам тоже мешает. Почти все фракции! Мешает им Запад жить, как мешал Талибану, понимаешь.
    20 лет Афганистан делал вид, что он страна. 20 лет заставляли афганцев делать какие-то реформы 21 столетия. И наконец можно снова жить, как раньше - насиловать детей, резать носы женщинам! Счастье деградантов.
    Украинский депутат не лох, тоже хочет жить в кайф. В украинском контексте визг по теме Афганистана как примера внешнего управления означает только одно: Запад мешает крысам красть деньги налогоплательщиков. Давно мешает. Запад мешает разваливать страну коррупцией, заставляет быть цивилизацией. А так называемая элита хочет только жрать/срать/ржать.
    Как вы поняли - я очень злой, начитавшись этих мнений. Ведь эти свиньи реально считают, что МЫ - никто. Что единственное, что стоит между нашими деньгами и их кошельками - Запад. А так они бы и сейчас десятками миллиардов воровали, если бы не Запад с реформами, которые они постоянно пытаются сломать. Свиньям хочется красть. У них такая натура. Но хотят, чтоб никто не подглядывал, поэтому выдумали "внешнее управление" как причину неудач Украины.
    Каждый раз, когда слышите об "ужасном влиянии Запада" на Украину и о "внешнем управлении", знайте, перед вами - скотина и мразь, которая хочет только одного: чтоб никто не бил по рукам за воровство и можно было воровать как в прошлом. Это коллективная лазурная мечта околокорытных свиней в галстуках.
    Так вот, хряки, есть вам что сказать. Здесь действительно не Афганистан. И вы тут не власть. И даже не Талибан. Вы нанятые менеджеры на короткий срок. Только вы очень зря это быстро забыли. Я вам напомню: уже дважды не Запад менял нашу страну, а Майдан. 100 тысяч людей. 200 тысяч людей. 300 тысяч людей. Не Запада вам надо бояться. А сотен тысяч украинцев. Майдан сделал ваши коррупционные потоки ручейками. И Майдан заставит вас быть людьми, если понадобится, третий раз.
    Надевайте незадекларированные часы за шесть годовых зарплат учителя. Надевайте эксклюзивные костюмы за сотни тысяч. Заправляйте свои суперавтомобили и яхты, оформленные на тещ и тестей. Наслаждайтесь, пока можете, обезьянки. Скоро заменят вам внешнее управление надежным народным ошейником. Обеспечат каждому по мусорному баку (в лучшем случае).
    И никакой Запад нам для этого действительно не нужен. Всем вам, болтунам, воздастся. Но не так, как в прошлый раз. Теперь не убежите. Догонят. И покажут настоящее внешнее управление.

    Петр Шуклинов
  • Підлога Маккартні
    Советник Елдака? Воте-то должность у чела. Так в трудовую книжку и запишем Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет" - Цензор.НЕТ 6832
  • Підлога Маккартні
    Смешно когда арестович рассуждает про лгбт Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет" - Цензор.НЕТ 1688 сам то еще тот трансвестит Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет" - Цензор.НЕТ 1688
    Советник Ермака: "Борьба за построение нового демократического государства в Украине смысла не имеет" - Цензор.НЕТ 1397
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