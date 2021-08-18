Радник Єрмака: "Боротьба за побудову нової демократичної держави в Україні сенсу не має"

Старому світовому порядку настав кінець і вже почався новий.

Про це заявив радник глави Офісу Президента, спікер Української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"Події в Афганістані - це крах доктрини "... ліберальної демократії для всіх, що перемогла і яка зупинила історію" в 1991 році. Як з'ясувалося (раптово), реальний світ погано пристосований для ідеалістичних експериментів з уніфікації всіх під єдину ідеальну концепцію. Спочатку в цьому переконався СРСР. Тепер США, на чолі колективного Заходу", - зазначив він.

"США - соціосистема, в якій інтелектуальна щільність фахівців за всіма можливими процесами перевищує будь-яке інше співтовариство на Землі, пожинають процеси своїх хибних уявлень про дійсність. Що зайвий раз доводить - ідеали вищі за інтелект і здатні застити очі навіть найбільш високорозвиненим типам і інституціям. Сотні експертів десятки років стверджували, що в Афганістані (РФ, КНР, Іраку, Ірані, додати за смаком) можлива побудова вільних, демократичних суспільств. Під ці казки витрачалися сотні мільярдів доларів і сотні тисяч життів. Через тридцять років з'ясовується, що ліберальні демократії знищують людей, держави та інституції аж ніяк не менш успішно, ніж тоталітарні режими, з якими вони "...борються", і не надто краще тоталітарних режимів знають - що конкретній людині насправді потрібно - сьогодні і в майбутньому?" - заявив Арестович.

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"Ідеали вищі за інтелект. І набагато вищі за комфорт. На сторожі картини світу, в якій усі в світі хочуть телевізор, холодильник і фемінізм більше, ніж що-небудь інше, розлетівся на друзки в Афганістані, все ще знаходяться тисячі експертів і десятки мільйонів шанувальників. Люблять-то люблять, але, як (раптово) з'ясувалося, віддавати життя за ці великі досягнення цивілізації не хочуть. Вони хотіли б, щоб життя за ці великі переваги цивілізації віддав би хто-небудь інший, поки вони, ці експерти і шанувальники, даними благами користуються. Ну а якщо не вийшло - завжди має вистачити місця в евакуаційному літаку. Не вистачило? Яка жалість... поставимо сумну аватарку", - іронізує він.

"Фанати картини світу, в якій усе людство, як одна людина, хоче Netflix і марші ЛГБТ, впевнені, запевняють і будуть запевняти, що Афганістан - просто черговий позасистемний збій, а рух світу до ліберальної демократії - єдиний безальтернативний шлях, у міру проходження якого просто необхідно вибомбити і вигнати з університетів усіх, хто посмів засумніватися у правильності чергового єдино правильного вчення", - акцентує Арестович.

"Люди розумніші, які ще пам'ятають попередніх комсомольців, тим часом стурбовані низкою більш серйозних питань. Зокрема:

- як скоро і якою ціною Захід усвідомлює свої систематичні помилки на тему?

- як скоро ми всі усвідомлюємо, що старому світовому порядку кінець і вже почався новий, контури якого погано видно зсередини процесу?

- яку картину світу він запропонує натомість?

- чи дійсно розвиток виробничих відносин неминуче призводить до емансипації та звільнення суспільства і неминучої зміні фаз розвитку?

- якою є справжня ціна за науково-технічний і суспільний прогрес? Хто і як, за якими критеріями може встановити справжню ціну за такий прогрес?

- чи не настав час серйозно переглядати концепцію "прогресу" як такого?

- чи можлива глобалізація як уніфікація? Чи можлива глобалізація в принципі?

- які можуть бути принципи співіснування у світі, в якому, з одного боку, ніхто нікому не нав'язує єдино правильних вчень, а з іншого, - не може і не повинен терпіти зла і злочинів?

- чи існує індивідуальний шлях розвитку народів і культур та як знайти правильне співвідношення між універсальним і унікальним у кожному конкретному випадку?" - пише радник глави ОП.

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"Мабуть, доведеться записувати новий "Політичний етюд", у спробі пошукати хоча б чорнові відповіді на ці запитання. В одному я поки переконався точно:

- боротьба за побудову в Україні "...нової демократичної держави" сенсу не має.

Якщо за що і боротися, то відразу за побудову нової цивілізації - яка успішно, на практиці, зможе відповісти на вищевикладені питання", - резюмує Арестович.









