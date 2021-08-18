У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин

"Слугам народу" забракне голосів для ухвалення законопроєкту про затвердження Великого герба України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" нардеп Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаєте бутафорією на Алеї Небесної Сотні постановки до дня Незалежності від влади закінчилися? Ні, це тільки квіточки. Президент 17.08 ініціював скликання позачергової сесії парламенту щодо законопроєкту про великий герб. Відповідно до законодавства, ця сесія має пройти не пізніше 23.08. Для затвердження великого герба необхідні 300 голосів депутатів", - підкреслює Юрчишин.

При цьому, за його даними, зараз у ВРУ немає 300 голосів "за" з цього питання.

"Слуг народу" і олігархічних груп не вистачить чисто математично. Чи підуть домовлятися з ОПЖЗ? Після Медведчука і жомовго Ківи тут буде складно", - припустив Юрчишин.

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"ВРУ збереться і не підтримає президента - почнуть розмову про "нетаку ВРУ". Атакувати, скоріш за все, будуть не так ВРУ як Дмитра Разумкова, поклавши на нього провину за провал. Та якщо "підуть" Разумкова - наступною точно піде ця ВРУ, бо самостійності і так офісно-президентського парламенту стане ще менше", - додав він.