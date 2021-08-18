Адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників Погосян подав позови в суд: "У зв'язку з неефективним розслідуванням проситимемо стягнути збитки з держави"

Адвокат родичів загиблих у катастрофі Іл-76 десантників 25-ї бригади Віталій Погосян подав позови в суд на отримання компенсації.

Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Підготували та подали першу партію позовних заяв щодо стягнення моральної шкоди рідним загиблих 14.06.2014 в ІЛ-76 в районі Луганського аеропорта.

У зв‘язку з неефективним розслідуванням будемо просити стягнути шкоду з держави", - написав він.



Фото: Погосян/Facebook

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Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.