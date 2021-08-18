Україна розглядає можливість евакуації громадян з Афганістану як своїм літаком, так і за допомогою партнерів, - Єнін

Україна опрацьовує можливості евакуації громадян з Афганістану як своїм літаком, так і за допомогою партнерів.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні сформовано списки, вони постійно уточнюються. На сьогодні це більш ніж 120 людей. Ми чітко працюємо з ними, вони максимально висуваються ближче до аеропорту, і ми опрацьовуємо логістичні можливості евакуації і через можливості рейсу, який спеціально направить українська сторона, і через можливості наших партнерів", - сказав Єнін.

Заступник міністра зазначив, що всі контактні особи серед представників посольства України в Таджикистані перебувають на зв'язку з групами українців, які висловили бажання евакуюватися.

"Усі отримують централізовані інструкції, і щойно буде можливість, зазначені особи потраплять на територію аеропорту. Буквально з останнього вечора значна група українців вже перебуває поблизу аеропорту", - пояснив Єнін.

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