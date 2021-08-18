Антимонопольний комітет не знайшов порушень у роботі "Епіцентру" під час карантину

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не знайшов порушень у роботі ТОВ "Епіцентр К", ЗАТ "Нова Лінія" і ТОВ "Леруа Мерлен" у період з 13 березня 2020 до 22 травня 2020 року.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на дані громадської організації "Ліга антитрасту", яка зверталася з відповідним запитом до АМКУ. Відповідь Антимонопольного комітету є в розпорядженні редакції.

За інформацією, яку надав АМКУ, згідно з Постановою №211, яка встановлювала на всій території України карантин та забороняла, в тому числі, роботу закладів побутового та торговельного обслуговування населення, на мережу "Епіцентр" поліція склала 26 протоколів про порушення карантинних норм.

Також, як стверджує Антимонопольний комітет, єдиним документом, що підтверджує винуватість у вчиненні даного адміністративного правопорушення, є виключно рішення (постанова) суду. Проте, станом на 31 травня 2021 року АМКУ не знайшов у Єдиному реєстрі судових рішень постанов суду про притягнення "Епіцентру К", "Нової лінії" та "Леруа Мерлен" або їхніх керівників та власників до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень за ст.44(3) КУпАП. Відповідно Антимонопольний комітет не виявив у торгових мережах ознак порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, пов’язаних із недотриманням карантинних вимог.

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Натомість у "Лізі антитрасту" стверджують, що враховуючи відсутність в Законі посилання на обов’язкову наявність саме рішення суду, на нашу думку, АМКУ міг "покарати" за порушення, оскільки були протоколи, які засвідчили факт порушення карантинних вимог і складені відповідно до КуПАП.

"Попри відсутність рішень судів, поліцією були складені протоколи про адміністративні порушення в діях "Епіцентр", які засвідчили факти порушення карантинних вимог. Проте, Відділення АМКУ не сприйняло такі протоколи, як рішення органу державної влади, що дозволяють "карати" за недобросовісну конкуренцію." - розповідає у коментарі для Цензор.НЕТ експертка "Ліги антитрасту" Галина Верцімаха.