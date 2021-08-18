Екологічний комітет ВРУ підтримає перезавантаження конкурсу на главу Держлісагентства, - глава Комітету Бондаренко

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики підтримає міністра захисту довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського, якщо той вирішить перезавантажити конкурс на главу Державного агентства лісових ресурсів.

Про це "Коментарям" заявив глава Комітету, член фракції "Слуга народу" Олег Бондаренко.

Як повідомлялося раніше, у фінал конкурсу вийшов Володимир Бондар, який уже обіймав місце глави агентства в 2017-2019 роках. Рішення подавати його кандидатуру на затвердження в Кабмін приймає міністр Роман Абрамовський.

"... Людей, замішаних у зловживаннях на ринку лісматеріалів, незаконних вирубках, незалежно від того, пройшли вони конкурс чи ні, не варто було б їх розглядати на посади керівників. Моя думка як голови комітету - в галузі повинні бути тільки люди, які не мають за собою негативного політичного або професійного шлейфу ... У 2019, коли ми прийшли до влади, тільки ледачий не говорив, що лісагентство - це корумпована структура, яка вчиняє незаконні вирубки, не наповнює бюджет і не здійснює головну функцію - збереження лісів. Лісагентство не виконувало свою головну функцію, про що свідчили і пожежі, які сталися в 2020 році, з якими ми дивом впоралися. Вони виникли не тільки через засуху, а через те, що кошти, які виділялися лісагентству на закупівлю техніки, обладнання, протипожежні заходи - витрачалися даремно або розкрадалися", - вважає Олег Бондаренко.

За словами глави екологічного Комітету, за останні півтора року очевидно поліпшення ситуації в лісагентстві.

"Це результат діяльності нового керівництва, і ця діяльність була скоординована з міністерством і профільним парламентським комітетом. Тому зараз говорити про повернення на керівні посади людей, які під час перебування керівниками привели галузь до такого стану - як мінімум некоректно. Я впевнений, що міністр Амбрамовський, перебуваючи на своєму місці - а він знаходиться на своєму місці як міністр, - перезавантажить конкурс. Якщо буде здійснено перезавантаження конкурсу, і я, і комітет, схвально поставимося до цього", - резюмував Олег Бондаренко.

Главу Комітету підтримав і його колега Олександр Матусевич, який також представляє "Слугу народу".

"В першу чергу агентство повинен очолювати фахівець. Наскільки мені відомо, Бондар не є фахівцем. А людина, яка зараз очолює лісове господарство (Юрій Болоховець) - молодий, пройшов всі управлінські ступені в галузі, готовий реформувати галузь. Перші кроки з реформування вже зроблені, але вони мають сильний опір системи... На мій погляд, потрібне перезавантаження конкурсу", - заявив нардеп.

Нагадаємо, Володимиру Бондарю закидають той факт, що під час його керівництва Держлісагентство припинило продавати ліс через аукціони, а Україна прославилася на весь світ як один з головних постачальників нелегальної деревини на міжнародний ринок. Згідно з дослідженням британської неурядової організації Earthsight, експорт лісу з України в ЄС в 2017 році перевищив позначку в мільярд євро. І, за оцінками дослідників, 40% цього лісу було вирубано або продано незаконно. За даними Рахункової палати, в 2017-2018 роках в Україні незаконно вирубали лісу майже на мільярд гривень.