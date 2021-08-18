Кулеба переговорив телефоном з українцем, заблокованим на військовій базі поблизу Кабула: Ми своїх не кидаємо

За першої нагоди 12 українців, які заблоковані на військовій базі поблизу Кабула, будуть евакуйовані або силами України, або за допомогою тих компаній, з якими вони уклали контракти. Це питання нині опрацьовується.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно я переговорив телефоном з одним з 12 наших громадян на військовій базі поблизу Кабула. У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому. Ім‘я хлопця з міркувань безпеки домовилися з ним не називати. "Я пишаюся своєю країною", - сказав він мені. Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього - спокою і координації", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що на істерію навколо того, що "Україна нібито кинула напризволяще на базі в Афганістані 12 військовослужбовців" повелося багато людей. Далі він розвінчав низку міфів, сформованих навколо цієї ситуації:

1. Їх кинули - брехня. З ними із самого початку кризи був встановлений зв’язок і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані.

2. Всіх вивезли, одні українці залишилися - брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці - молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази - неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання.

3. Нашим погрожують - брехня. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань.

4. Це наші військовослужбовці в Афганістані - брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про "військовослужбовців".

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"Хлопців вивеземо або ми або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку. Ще раз - для мене і усього МЗС достатньо двох слів "Громадянин України", щоб зробити все, аби допомогти, забезпечити повернення, гарантувати безпеку. Це було, є і буде завжди найвищим пріоритетом для Української держави. Ми не дарма прописали це в нашій Стратегії зовнішньої політики. Усіх фанатів історії про те, що держава Україна кинула своїх, прохання не турбувати. Ми своїх не кидаємо", - резюмував Кулеба.

Раніше стало відомо, що на військовій базі в Афганістані заблоковані 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю".

Своєю чергою в МЗС заявили, що відомству відомо про 12 українців, заблокованих на військовій базі в Афганістані.