Новини • Боротьба з коронавірусом

Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні

2 41524
Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні
Біля станції метро "Героїв Дніпра" можна буде зробити щеплення проти COVID-19 в переобладнаному на мобільний центр автобусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оболонська райдержадміністрація в Facebook.

Так, вакцинація проходитиме з 19 по 22 серпня 2021 року з 09: 00-13: 00.

Всі охочі можуть зробити щеплення вакцинами CoronaVac або AstraZeneca.

При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон.

Також читайте: Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані

Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні 01

Топ коментарі

  • Eugeniusz 1
    а в маршрутке на мосту Патона когда можно будет?
  • Лариса fb3d953c
    В туалетах скоро будут колоть дураков, чтоб сдыхали быстрее, а тем, кто колет премии выписывают.)
  • Палєо Мустьє
    у трамваї було би якось романтичніше С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони - Цензор.НЕТ 278
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини