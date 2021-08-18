Через впроваджену схему "Укрзалізниця" переплачує від 25% до 35% за постачання електроенергії, - експерт

"Укрзалізниця" є головним споживачем електроенергії в Україні. За рік вона поглинає електрики приблизно на 7-7,5 млрд грн. І це одна з головних статей витрат компанії поряд із заробітною платою працівників і дизпаливом.

Про це пише у своїй колонці на Бізнес.Цензор експерт "Ліги антитрасту" Володимир Даценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Здавалось би, такий обсяг замовлення гарантує, що за контракт на постачання електроенергії будуть сперечатися всі учасники ринку, а ціни для компанії будуть мінімальними. Але "Укрзалізниця" примудрилася і тут зробити примітивну схему", - підкреслює експерт.

За його словами, наприкінці 2018 року УЗ створила ТОВ "Енерго Збут Транс" нібито для поділу функцій розподілу електроенергії та її постачання.

"Але це лише формальна причина. Справжня полягає в тому, що в 2019 році вступали в силу зміни в законодавстві про ринок електроенергії, які передбачали, що закупівлю енергоносія для Укрзалізниці необхідно буде проводити в системі ProZorro на конкурентних підставах... Через місяць після заснування ТОВ "Енерго Збут Транс" укладає контракт зі своїм власником - "Укрзалізницею" - на поставку електроенергії. Договір був укладений без тендерів і всіляких конкурсних процедур", - пише Даценко.

Після цього, як підкреслює експерт, якщо УЗ через тендер не змогла укласти контракт, то могла продовжувати купувати електроенергію у ТОВ "Енерго Збут Транс".

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"За 2019-2021 роки "Укрзалізниця" оголосить 60 тендерів на закупівлю електроенергії очікуваною вартістю 33 млрд грн. Але умови тендеру такі, що ніхто, навіть великі компанії, не можуть зайти на тендер та виграти його... Жоден з цих 60 тендерів не завершиться укладанням договору. Торги не відбуваються, а значить Укрзалізниця може продовжувати працювати за старим контрактом з ТОВ "Енерго Збут Транс". В якому зовсім інші умови: вища ціна, постачання на умовах передоплати, гарантований обсяг замовлення і т.п... В результаті цієї схеми "Укрзалізниця" (найбільший споживач електроенергії в країні) купував енергоносій на 30-35% дорожче середніх цін на енергетичній біржі і на 25% дорожче цін в ProZorro. Тобто, якби УЗ купувала електроенергію на ProZorro або за середніми цінами Української енергетичної біржі (УЕБ), вона могла б зекономити 3-3,5 млрд грн. І бажаючих постачати електроенергію для УЗ вистачало, але не було бажання самої УЗ", - стверджує експерт.

За його словами, за цим фактом у травні 2020 року детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження №52020000000000317.

Більш докладно про цю схему читайте на Бізнес.Цензор.