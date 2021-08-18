Таліби вбили афганську жінку, яка відмовилася готувати їм їжу, - CNN

Бойовики руху "Талібан" у селі на півночі Афганістану вбили жінку, яка відмовилася готувати для них їжу.

Про це повідомив 17 серпня телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент трапився ще 12 липня, але відомо про нього стало тільки зараз. Про те, що сталося, журналістам розповіла дочка жінки. Телеканал називає її Маніже, а її мати - Наджі, але імена ці в цілях безпеки вигадані.

До Наджі бойовики приходили вже тричі з вимогою, щоб та приготувала їжу на 15 осіб. Жінка відмовлялася, бо була бідна і не мала коштів, щоб нагодувати їх.

На четвертий день бойовики за чергову відмову стали бити її. Вона знепритомніла, а бойовики продовжували бити її прикладами автоматів, говорить її дочка.

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Коли Маніже крикнула талібам, щоб ті зупинилися, вони припинили побиття. Потім кинули гранату в сусідню кімнату, спричинивши пожежу в будинку, і втекли. Мати чотирьох дітей померла на місці від побоїв.

Як зазначає канал, з початку захоплення талібами афганських провінцій там почали обмежувати права жінок. Зокрема, їм забороняють відвідувати медичні установи без опікуна-чоловіка.

Крім того, через швидке захоплення "Талібаном" країни деякі жінки залишилися без необхідної їм паранджі або бурки, які їм тепер обов'язково носити. Одна з жінок розповіла, що у її сім'ї є всього одна-дві паранджі, які потрібно розділити між нею, її сестрою і їхньою матір'ю.

У CNN нагадали, що під час першого захоплення талібами країни жінкам заборонили відвідувати школи і працювати. Зараз представники "Талібану" обіцяють, що ці права залишаться у жінок, проте місцеві жителі не довіряють обіцянкам бойовиків.