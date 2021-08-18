Новини • Захоплення влади в Афганістані

Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко

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Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко
В аеропорту Кабула стоїть український літак для евакуації громадян. Ще один сьогодні вилетить до Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко.

Афганістан хочуть залишити понад 150 громадян України, повідомив Ніколенко.

"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - сказав він.

За його словами, є безпосередні три завдання, які зараз вирішують українські дипломати.

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"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом", - підкреслив спікер.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Это что наши Роксоланы которые повыходили там замуж чтоле? Пусть теперь талибов обслуживают. А какая разница? Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 9589
  • Підлога Маккартні
    Я б на месте руководства страны так бы не рисковал, а то мало ли Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 2431
    Украина отправила в Афганистан еще один самолет для эвакуации граждан, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 6564
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нафига? если тот, первый, из Кабула, не может вылететь?
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