"Слуга народу" Кравчук про можливе звільнення міністра Чернишова: На позачерговій сесії Ради кадрові питання розглядати неможливо

Розгляд кадрових питань у серпні на позачерговій сесії неможливо, заявляє заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Процедура скликання позачергової сесії трохи складніша, ніж засідання. Просто так додати питання не можна. Необхідні або лист президента, або 150 підписів народних депутатів. Ні підписів не збирають під це (кадрове, – ред.) питання. І, наскільки я знаю, такого листа від президента теж немає", - сказала Кравчук агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, відповідаючи на запитання, чи можливе звільнення на позачерговій сесії міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кравчук, у таких випадках має засідати і профільний комітет, а це досить довга процедура.

"Крім цього, якщо відбуваються якісь звільнення в міністерствах, то логічно, щоб відразу було проголосовано призначення. Ба більше, немає жодних розмов про це міністерство. Тобто такий розвиток подій у серпні практично неможливий", - стверджує народний депутат.

Вона також додала, що "офіційного підтвердження немає щодо якихось кадрових питань".

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"І поки що я не бачила жодних заяв ні пана Чернишова, ні якоїсь позиції з боку Кабінету Міністрів", - сказала Кравчук.

Раніше в соціальних мережах з'явилися повідомлення, зокрема і народних депутатів, що на позачерговій сесії 23 серпня, крім розгляду питань "Кримської платформи" і Великого Герба, мають намір звільнити Чернишова та призначити його головою Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергову сесію 23 серпня о 16:00 за ініціативи 156 народних депутатів, на якій розглянуть звернення до ООН, ПАСЄ, парламентських асамблей міжнародних організацій, урядів і парламентів іноземних держав про посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Росії.

Президент Володимир Зеленський у вівторок також звернувся до Разумкова з ініціативою скликати позачергову сесію 23 серпня для розгляду законопроекту №5712 про Великий Державний Герб України.