Печерський суд заарештував одного з нападників на фотожурналіста Кужельного в Києві, - прокуратура

Сьогодні, 18 серпня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для одного з нападників на фотожурналіста видання "Букви" Олександра Кужельного.

Підозрюваного заарештували, відправивши на 60 діб у СІЗО. Про це повідомляє прессекретарка прокуратури міста Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 жовтня 2021 року включно, без альтернативи застави", - додала Максимець.

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Нагадаємо, 14 серпня під Офісом Президента відбувалася акція "Зупинимо капітуляцію" за участю представників Нацкорпусу. За словами глави Департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, активісти Нацкорпусу не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів і спровокували сутички із силами правопорядку.

Пізніше стало відомо, що семеро поліцейських і один військовослужбовець Нацгвардії постраждали від дій мітингувальників у центрі Києва поблизу Офісу Президента. Також серед постраждалих - кілька громадян. Крім того, невідомі побили журналіста. Того ж дня зловмисників ідентифікували, вони попросили вибачення у медійника.

Глава МВС України Денис Монастирський подякував співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам і медикам за роботу з організації безпеки під час проведення суботньої акції протесту в центрі Києва.

Він поінформував, що за фактом завдання тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом, запевнив глава МВС.