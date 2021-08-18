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Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята

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Шмигаль вимагає, щоб пункти вакцинації проти коронавірусу працювали на вихідні і свята
Пункти вакцинації проти COVID-19 мають працювати у вихідні і святкові дні безперебійно.

Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб на вихідні і у святкові дні у людей була можливість вакцинуватися... Тож, як ми і обговорювали з міністром охорони здоров'я, на вихідних і у святкові дні пункти вакцинації мають працювати безперебійно", - наголосив Шмигаль.

"Ми закликаємо місцеву владу також активізувати свою роботу", - додав він.

За словами прем'єра, нині Україна вийшла на 1 млн щеплень проти COVID-19 щотижня.

Також читайте: Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Шмыгаль требует, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали на выходные и в праздники - Цензор.НЕТ 7218
  • саша паламарчук
    Ось бачиш, всі підтримують програму призедента! І за гаражами вакцинуються, і в нічних клубах!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну так...який преЗЕ така і вакциніція )))
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