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Кабмін дозволив в'їзд в Україну іноземцям після однієї дози COVID-вакцини

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Кабмін дозволив в'їзд в Україну іноземцям після однієї дози COVID-вакцини
Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил в'їзду іноземців у країну на період пандемії COVID-19. Зокрема, тепер пускатимуть з підтвердженням не тільки повного курсу вакцинації, але і після першої дози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно зі змінами, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

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При цьому буде прийматися іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше треба було підтвердити повний курс.

Крім того, внесено зміни і до переліку вакцин, після щеплення якими пускатимуть в Україну. Зокрема, до нього внесли препарат від Johnson & Johnson.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Не говорите слово доза, она ассоциируется у меня с презедентом Зеленским Кабмин разрешил въезд в Украину иностранцам после одной дозы COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 3164
  • Александр Иванов 29ff5b68
    А просто после дозы тоже будут пропускать?
  • aquarius580 459c2008
    Фанфурик лосьона для ванн, и всё. Ни один вирус не выживет.
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