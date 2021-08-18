Мешканку Золотого-4 поранено внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу з боку найманців РФ, - Гайдай

Населені пункти Луганщини, розташовані поблизу лінії розмежування, зазнали ще п'ять тривалих обстрілів упродовж минулої доби, в результаті обстрілу в Золотому-4 поранено жінку.

Про це заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОблВЦА.

"Ворог продовжує підступно обстрілювати підконтрольні українській владі території. Останнім часом дедалі частіше страждають мирні жителі та їхні помешкання. 17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку із Золотого-4, яка потрапила до лікарні. Навіть не уявляю, як у такій небезпеці через два тижні нашим дітям йти до школи?! В яких умовах небезпеки їм доведеться навчатися?" – наголосив Гайдай.

За його словами, вчора ввечері з боку Золотого-5, розташованого на непідконтрольній території, здійснено обстріли позицій ЗСУ і населених пунктів з мінометів і протитанкових гранатометів.

Унаслідок цього жителька Золотого-4 1973 року народження, яка проживає на вул. Перша Вільна, зазнала мінно-вибухової травми, множинних уламкових поранень лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

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