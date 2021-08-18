Спалах COVID-19 в одеському таборі: за попередніми даними, у 33 дітей штам "Дельта"

В Українському дитячому центрі (УДЦ) "Молода гвардія" в Одеській області стався спалах COVID-19. У 33 вихованців попередньо підтвердили інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров у коментарі Фактам ICTV. Щоб підтвердити діагноз, проби направили в Київську лабораторію.

Він зазначив, що говорити про стовідсоткове інфікування штамом "Дельта" наразі не можна. За попередніми дослідженнями, цей варіант виявили у 33 дітей, але варто дочекатися остаточних результатів.

"Робити висновки ще зарано, наразі ми не можемо казати точно. Це попередні, підкреслюю, попередні результати. Матеріали відправили до референс-лабораторії в місті Київ", – додав санлікар.

Тестувати дітей на штам "Дельта" збиралися ще 17 серпня. Але тоді хотіли робити вибіркове тестування тих вихованців, у яких крім експрес-тесту позитивним виявиться і ПЛР-тест на COVID-19.

Крім того, міська влада області збирається розвозити дітей з центру по домівках, але не всіх. Діти, які перебувають у таборі "Зоряний", де і стався спалах коронавірусу, разом з обслуговуючим персоналом, кухарями та технічними працівниками протягом 14 днів будуть на карантині.

А тих дітей, які не контактували з цим табором, відправлять додому. Їх обов’язково протестують на коронавірус для того, щоб упевнитися, що вони здорові.

"Діти, яких ми збираємося відправити додому, жили абсолютно в інших таборах, приміщеннях, з іншими столовими, ігровими зонами, не контактували з тими дітьми, які зараз хворіють. Весь табір, який заразився, перебуває в окремих приміщеннях, з окремим харчуванням. Вони будуть там 14 днів з моменту останнього виявлення хворого", – каже Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ

За його словами, на території центру розгорнули медико-санітарну частину для госпіталізації дітей з легким перебігом хвороби і для тих, кому потрібна медична допомога на первинному етапі. Але щойно погіршується стан дитини, її терміново переводять у COVID-лікарню.

Нині на території міста Одеса є дві лікарні, у які можуть госпіталізувати дітей з COVID-19 для подальшого лікування. В обох є майже 200 місць.

"У таборі "Зоряний" зараз перебуває 494 дитини, тобто якщо ситуація погіршиться, місць у лікарнях для надання кваліфікованої медичної допомоги вистачить", – додав він.

Санлікар наголосив, що на місця здорових дітей, яких відвезуть додому, розселять інфікованих для зменшення контактування та мінімізації поширення хвороби.

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська також зазначила, що з епідемічного погляду, помістити увесь табір на карантин – це правильне рішення. Вони мають там перебувати до того моменту, поки не перестануть поширювати вірус.

Про спалах коронавірусу в одеському дитячому центрі стало відомо 16 серпня. Тоді інфікувалися 42 дитини та двоє працівників.