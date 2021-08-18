Відправлений для евакуації громадян Іл-76 перебуває в аеропорту Омана і чекає дозволу на безпечний вихід з Афганістану, - Генштаб

Сьогодні, 18 серпня, з військового сектору аеропорту Бориспіль у Кабул (Афганістан) з місією евакуації громадян України та іноземців вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"На цей час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою. Крім того, ще не отримано дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл-76МД перебуваєв аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення цих питань та дозволу на евакуацію", - наголошують у Міноборони.

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