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Відправлений для евакуації громадян Іл-76 перебуває в аеропорту Омана і чекає дозволу на безпечний вихід з Афганістану, - Генштаб

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Відправлений для евакуації громадян Іл-76 перебуває в аеропорту Омана і чекає дозволу на безпечний вихід з Афганістану, - Генштаб
Сьогодні, 18 серпня, з військового сектору аеропорту Бориспіль у Кабул (Афганістан) з місією евакуації громадян України та іноземців вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"На цей час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою. Крім того, ще не отримано дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл-76МД перебуваєв аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення цих питань та дозволу на евакуацію", - наголошують у Міноборони.

Читайте також: Україна відправила до Афганістану ще один літак для евакуації громадян, - речник МЗС Ніколенко

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Чо, опять в Оман кто-то полетел инкогнито в фиолетовой маечке и трусиках? Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3072
    Отправленный для эвакуации граждан Ил-76 находится в аэропорту Омана и ждет разрешения на безопасный выход из Афганистана, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3121
  • Владимир c2a8b9e2
    А вообще я возмущен циничным комментариям. У людей по разному складывались причины, а вы смакуете смертельную опасность. Вполне возможно этим самолетом вывезут и людей западных стран. Ведь некоторых наших граждан вывезли от-туда самолеты запада. Не смейтесь над чужим горем, ибо оно тогда посетит вас. Не опускайтесь до уровня параши, будьте в первую очередь людьми!
  • Valery Greff
    С Ил-76 всё проще. Его просто делали в КБ Антонова. А потом "передали" Ил-у документацию. Всё потому, что у Ил "не было опыта в создании самолётов с большой рампой", а очень надо было, чтоб это был именно Ил...
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