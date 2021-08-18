У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції. ФОТОрепортаж
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів, передає Цензор.НЕТ.
"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток", - написав він у Фейсбуці і опублікував фото.
Прокопів зазначив, що це поховання перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток.
"Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?", - прокоментував він знімки.
Конструкції сцени охоплюють зруйнований під час подій Євромайдану пам'ятник на братській могилі учасників Жовтневого збройного повстання 1917 року, пише lb.ua.
У листопаді 1917 року на цьому місці поховали учасників повстання-робітників заводу "Арсенал" і солдатів, які воювали з військами штабу Київського військового округу. При цьому історики припускають, що на цьому місці ховали не тільки більшовиків, а взагалі всіх, хто поліг в боях 1917 року. Братські могили створювалися на місці Маріїнського парку і після подій 1917 року. У 1949 році радянська влада відкрила на цьому місці пам'ятник, присвячений тим, хто під час Жовтневого повстання загинув за владу "рад". Пам'ятник мав вигляд виконаної з червоного граніту урни. Його зруйнували приблизно в 20-х числах лютого 2014 року.