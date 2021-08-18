У Маріїнському парку встановили сцену на місці масових поховань учасників Української революції. ФОТОрепортаж

У Києві в Маріїнському парку почали монтувати сцену на місці масових поховань учасників Жовтневого та Січневого повстання. Це поховання перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів, передає Цензор.НЕТ.

"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток", - написав він у Фейсбуці і опублікував фото.

Прокопів зазначив, що це поховання перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток.

"Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?", - прокоментував він знімки.

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Конструкції сцени охоплюють зруйнований під час подій Євромайдану пам'ятник на братській могилі учасників Жовтневого збройного повстання 1917 року, пише lb.ua.

У листопаді 1917 року на цьому місці поховали учасників повстання-робітників заводу "Арсенал" і солдатів, які воювали з військами штабу Київського військового округу. При цьому історики припускають, що на цьому місці ховали не тільки більшовиків, а взагалі всіх, хто поліг в боях 1917 року. Братські могили створювалися на місці Маріїнського парку і після подій 1917 року. У 1949 році радянська влада відкрила на цьому місці пам'ятник, присвячений тим, хто під час Жовтневого повстання загинув за владу "рад". Пам'ятник мав вигляд виконаної з червоного граніту урни. Його зруйнували приблизно в 20-х числах лютого 2014 року.