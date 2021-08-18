Початок навчального року в Одеській області хочуть перенести на 20 вересня

В Одеській області хочуть перенести на 20 вересня початок навчального року заради продовження "оксамитового сезону".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Одеська ОДА.

"Історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Проте, декілька останніх років спостерігається тенденція зміни кліматичних умов: травень та червень супроводжуються частими опадами, вітрами та відсутністю тепла, а вересень туристи відгукуються як про "оксамитовий сезон", тобто найкращий час для приїзду в приморські регіони Одещини, Миколаївщини та Херсонщини", - йдеться в повідомленні ОДА.

Згідно з розрахунками, протягом вересня цього року приморські регіони потенційно можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів у сфері "індустрії гостинності та економіки вражень" (з наданням супутніх послуг), з яких 50% припадає на Одеську область.

Щоб максимально використовувати туристичні ресурси і збільшити дохідну частину місцевих і регіональних бюджетів, хочуть продовжити літній сезон до 20 вересня, що вимагає змін у закон про повну загальну середню освіту, згідно з яким навчальний процес в школах має тривати не менше 175 навчальних днів.

Також читайте: У дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі стався спалах коронавірусу, - ЗМІ

Зазначається також, що практика змінного розкладу початку навчального року (залежно від регіону і кліматичних умов) є досить поширеною за кордоном, зокрема, в Болгарії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Румунії, США.

Ініціативу Одеської ОДА підтримали окремі члени парламенту від Одещини, а також керівники Миколаївської та Херсонської ОДА.

Нагадаємо, що потік туристів в Україну збільшився на 9%.