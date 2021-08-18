Обвинувачений у справі Гандзюк Левін на допиті заявив, що до нього звертався Рищук і просив "провчити" активістку

Сьогодні, 18 серпня, Дніпровський суд Києва продовжив допит обвинуваченого в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна. Під час допиту обвинувачений розповів, що до нього звертався ексзаступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук і просив "провчити" Гандзюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час допиту прокурор запитав Олексія Левіна, чи знайомий він з Андрієм Гордєєвим і Євгеном Рищуком, які на момент нападу на Катерину Гандзюк у липні 2018 року обіймали посади голови Херсонської ОДА та заступника голови відповідно. На що Левін відповів, що був з ними знайомий.

Далі прокурор запитав, чи обговорював обвинувачений з Рищуком і Гордєєвим напад на Гандзюк, на що Левін відповів, що з Гордєєвим ніколи не обговорював, а з Рищуком "мав колись розмову".

"Він сказав, що втомився з нею воювати, не можна (чи) було якось її провчити. Намагався мене підвести. Я сказав: Євгене Миколайовичу, тільки не до мене з цими питаннями", - заявив у суді обвинувачений Олексій Левін.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіна за Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його спільника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.