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Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко

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Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко
Глава Нацполіції Ігор Клименко і посол Ізраїлю Міхаель Бродський обговорили забезпечення безпеки під час святкувань Рош га-Шана в Умані (свято початку нового року в іудаїзмі).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Сторони наголосили на важливості співпраці для запобігання правопорушенням, зокрема, скоєним на ґрунті нетерпимості.

Клименко зазначив, що за інформацією поліції, в цьому році очікується прибуття в Умань близько 50 тис. хасидів для святкування Рош га-Шана.

"Головне завдання - щоб гості відчували себе в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом з нами несуть службу в Умані. Національна поліція і поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення служби", - зазначив глава поліції.

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Топ коментарі

  • Alex Walewski 08494ca1
    новая зараза едет......
  • Підлога Маккартні
    В этом году для уманчан ваще халява. Хасята должны за две недели раньше приехать на могилку к своему духовному лидеру, шоб успеть пройти самоизоляцию. А это на две недели больше бабла на аренде квартир 💰💰💰🤑🤑🤑🎰🎰🎰.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну наконец-то... а то намучились в прошлом году без ежегодного беспредела...
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