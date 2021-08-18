Майже 50 тис. хасидів приїдуть до Умані для святкування Рош га-Шана, - Клименко

Глава Нацполіції Ігор Клименко і посол Ізраїлю Міхаель Бродський обговорили забезпечення безпеки під час святкувань Рош га-Шана в Умані (свято початку нового року в іудаїзмі).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Сторони наголосили на важливості співпраці для запобігання правопорушенням, зокрема, скоєним на ґрунті нетерпимості.

Клименко зазначив, що за інформацією поліції, в цьому році очікується прибуття в Умань близько 50 тис. хасидів для святкування Рош га-Шана.

"Головне завдання - щоб гості відчували себе в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом з нами несуть службу в Умані. Національна поліція і поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення служби", - зазначив глава поліції.

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