Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт
2 13334
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 20 серпня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Серед тем зустрічі будуть Україна і Афганістан.
Про це сьогодні на брифінгу в Берліні заявив прессекретаря Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Також лідери двох держав можуть обговорити ситуацію в Білорусі.
"Йтиметься точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь", - сказав Зайберт, додавши, що Афганістан теж буде на порядку денному.