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Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт

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Під час візиту в РФ Меркель обговорить з Путіним конфлікт на Донбасі, Білорусь і Афганістан, - спікер уряду Зайберт
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 20 серпня, зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Серед тем зустрічі будуть Україна і Афганістан.

Про це сьогодні на брифінгу в Берліні заявив прессекретаря Кабміну Німеччини Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також лідери двох держав можуть обговорити ситуацію в Білорусі.

"Йтиметься точно про великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь", - сказав Зайберт, додавши, що Афганістан теж буде на порядку денному.

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Топ коментарі

  • Омерзительный
    .... и своё трудоустройство? В ходе визита в РФ Меркель обсудит с Путиным конфликт на Донбассе, Беларусь и Афганистан, - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 7886
  • КузьмичUA
    И зарплату в газпроме...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а пенсию от газпрома?
    нужен ей тот Донбасс, вместе с Афганистаном и тем более Белорусью...(до дембеля уже дни считает...и гонорары)
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