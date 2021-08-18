Суд засудив до 8 років в'язниці агента ФСБ РФ, який збирав дані про ракетний комплекс "Нептун", - СБУ

Суд засудив до 8 років в'язниці агента ФСБ РФ, який збирав дані про ракетний комплекс "Нептун", - СБУВ законну силу вступив судовий вирок щодо агента ФСБ РФ, який збирав дані про новітні українські розробки ракетних комплексів. Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.