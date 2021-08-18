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Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка

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Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка
"УДАР Віталія Кличка" вимагає від влади зупинити політичний тиск на партію та її лідера через правоохоронні органи.

Відповідна заява опублікована на офіційному сайті партії, інформує  Цензор.НЕТ.

У партії вважають численні обшуки, які тривають у підрозділах КМДА, комунальних підприємствах та підрядних організаціях з травня, "зачисткою політичного поля від конкурентів". Офіс президента не припиняє спроб дискредитувати Віталія Кличка та у такий спосіб намагається створити підґрунтя, щоб, всупереч законам, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни.

"Банкова вбачає у Віталії Кличку головного конкурента. Лідер партії "УДАР" має один з найвищих рейтингів довіри українців та найменший серед політиків антирейтинг. Додатковим стимулом для посилення тиску стало об’єднання "УДАРу Віталія Кличка" з іншими політичними силами для консолідації зусиль у протидії некомпетентній владі", – зазначається у заяві.

В "УДАРі" наголошують, що тиск чиниться не лише на Віталія Кличка, але й на інших партійців. Правоохоронці неодноразово вривалися з обшуками до їхніх будинків, навідувалися й до лідера УДАРу.

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"Зухвалі дії правоохоронців за вказівкою керівництва ОП та за підтримки провладних народних обранців засвідчують, що Банкова готова йти до кінця у знищенні політичного конкурента будь-якою ціною. Навіть ціною зупинки столиці. Вимагаємо від влади зупинити тиск на політичну партію "УДАР Віталія Кличка" та її лідера за допомогою підконтрольних правоохоронних органів. Закликаємо міжнародних партнерів відреагувати на дії української влади та допомогти повернути її на шлях законності", – йдеться у заяві "УДАРу".

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Топ коментарі

  • pacerhard melina
    Серьезно, политикой не нужно заниматься? А ничего, что Виталий - председатель политической партии "Удар", которой киевляне доверили свой город. Ему, а не попке януковича или голосящему кивину верещук. И киевлянам совершенно не нравится идея клоуна отнять у избранного мэра полномочия и передать их киевской версии ермака. Дырка вам от буболика, а не Кличко, зелебобы. А станете борзеть - получите треитий Майдан, причем сразу с оружием.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Судячи з того, що "мочити" Віталіка випустили і шавок Бєні, Віталій правий.
    Зелена сарана хоче терміново прибрати Кличка.
    Особливо після того, як він їх привселюдно нагнув та принизив з їхніми "інсталяціями" на Алеї Слави.

  • Senator S 01a656ec
    Зеленский политик. Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 7242 Этот анекдот набрал 2 000 000 просмотров... Банкова дала команду правоохоронцям і знищує політичного конкурента будь-якими методами, - заява партії Кличка - Цензор.НЕТ 7242
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