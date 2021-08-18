Сцена в Маріїнському: організатори концерту кажуть, що під пам'ятником може не бути могил

Організатори концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі, запланованого на День Незалежності, відповіли на звинувачення заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, який стверджує, що вони поставили сцену на місці масових поховань.

"Укрінформ" має в розпорядженні відповідь організаторів, інформує Цензор.НЕТ.

"У спадок від радянських часів досі за площею Конституції розташовані залишки пам'ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради. На той момент українська влада виявилася сильнішою, і більшовики зазнали поразки", - сказано в повідомленні.

При цьому організатори концерту наголосили, що загиблі учасники повстання були поховані українським урядом у братській могилі в одному з куточків Маріїнського парку. За часів СРСР у 1935 році на місці можливого поховання було встановлено пам'ятний знак із відповідним написом антиукраїнського прокомуністичного змісту. Під час подій Революції Гідності цей напис був збитий, і більшість елементів пам'ятника було зруйновано. Зараз постамент в аварійному стані.

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Автори коментаря нагадують, що згідно з інформацією Українського інституту національної пам'яті, на території Маріїнського парку поховано значну кількість людей, які загинули під час подій Української революції 1917-1921 років. Серед них - як прихильники більшовицької влади, так і жертви "червоного терору". Загальна кількість похованих досі невідома. Також невідомі місця конкретних поховань, оскільки пошукові роботи в Маріїнському парку не проводилися.

"Немає ніяких підтверджень, що поховання здійснювалися саме на території, де зараз розташована площа Конституції і саме в тому місці, де був встановлений радянський пам'ятний знак", - наголосили організатори концерту.

Організатори концерту також зазначають, що "нікого з представників КМДА не обурив той факт, що під час проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 на площі Конституції відбувалися розважальні заходи. Зокрема, саме в цьому місці була червона доріжка і прямо біля залишків пам'ятника працював ді-джей".

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Вони нагадали, що благодійні кошти, які будуть зібрані на концерті, направлять на створення Центру сучасного мистецтва - Музею Івана Марчука.

Раніше заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав у Фейсбуці, що в Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам жовтневого збройного повстання 1917 року стали монтувати сцену.