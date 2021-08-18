Україна вийшла з двох угод з СНД в галузі космосу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, угода була підписана 13 листопада 1992 року в Москві. Основним предметом угоди є затвердження принципу фінансування за рахунок пайових внесків міждержавних програм дослідження і використання космічного простору, які затверджуються Радою глав держав СНД.
"За результатами проведеного аналізу пропонується припинити участь української сторони в Угоді про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору у зв'язку з тим, що Угода не відповідає національним інтересам України, не має практичного значення для України та не застосовуються", - йдеться в документі.
Крім того, Україна розриває угоду з СНД про порядок утримання та використання об'єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм, підписану 15 травня 1992 року пише korrespondent.net.