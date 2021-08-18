Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера
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Спікер Парламенту Дмитро Разумков у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, в ході сесії буде розглядатися проєкт Закону про великий Державний Герб України (№5712).