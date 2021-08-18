Новини

Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера

8 139114
Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера
Спікер Парламенту Дмитро Разумков у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар Разумкова Ольга Туній, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в ході сесії буде розглядатися проєкт Закону про великий Державний Герб України (№5712).

Разумков на вимогу Зеленського скликає 24 серпня позачергову сесію ВР для затвердження Великого герба України, - прессекретар спікера 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Раді немає голосів для затвердження Великого герба України. Провину за провал законопроєкту можуть покласти на Разумкова, - Юрчишин

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Разумков по требованию Зеленского созывает 24 августа внеочередную сессию ВР для утверждения Большого герба Украины, - пресс-секретарь спикера - Цензор.НЕТ 6350
  • Підлога Маккартні
    Разумков по требованию Зеленского созывает 24 августа внеочередную сессию ВР для утверждения Большого герба Украины, - пресс-секретарь спикера - Цензор.НЕТ 6572
  • KharkovCity
    да что ж такое, ну зачем он вцепился в герб? Зеленский, нам твой стремный герб нафиг не нужен, не трогай наш герб, убери свои руки от него.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини