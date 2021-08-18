Нетаньяху про Афганістан: країна не повинна покладатися на інших у питаннях своєї безпеки

Кожна країна повинна сама захищати себе від будь-якої загрози. Покладатися в цьому на союзників, навіть сильних, не можна.

Про це пише у Фейсбуці колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він згадав, як у 2013 році Держсекретар США Джон Керрі запрошував його відвідати Афганістан - хотів показати, як США створили місцеві військові сили, які можуть самостійно протистояти терору.

"Я ввічливо відмовився, я повністю відкидав саму ідею. Я тоді припускав, що в той момент, коли США покинуть Афганістан, все завалиться. На жаль, це те, що сталося останніми днями: радикальний ісламський режим захопив Афганістан і перетворить його на терористичну країну, яка буде загрожувати безпеці всього світу", - пише Нетаньяху.

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"Схожий результат ми отримаємо, якщо віддамо частину батьківщини палестинцям. Палестинці не створюватимуть Сінгапур. Вони створять терористичну країну в Юдеї та Самарії, за декілька кілометрів від аеропорту Бен-Гуріон, Тель-Авіва, Кфар-Саби, Нетанії", - вважає він.

Нетаньяху нагадав, що таку ж "помилкову політику" міжнародна громадськість проводила і щодо Ірану, але Ізраїль протидіяв цій політиці.

"У підсумку ми призвели до того, що США ввели жорсткі економічні санкції проти Ірану і вийшли з договору про ядерну зброю. Без цих наших рішучих дій в Ірану давно вже був би арсенал ядерної зброї", - зазначив Нетаньяху.

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"Висновок зрозумілий: вірна доктрина та, яку проводив я - нам не можна покладатися, що хтось інший подбає про нашу безпеку, ми зобов'язані захищати себе самостійно від будь-якої загрози", - вважає політик.