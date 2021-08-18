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Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN

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Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN
Бойовики "Талібану" почали відганяти від периметра аеропорту Кабула людей, які хочуть втекти з Афганістану. Щоб відігнати натовп, вони відкривають попереджувальний вогонь.

Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За інформацією журналіста CNN, який перебуває на місці подій, таліби намагаються фізично завадити людям потрапити на територію аеропорту, який є єдиними дверима для втечі з Афганістану.

"Ми бачили та чули, як вони багато стріляли в бік натовпу, щоб його розігнати. Вони не ціляться в людей, не намагаються вбивати людей. Але, звісно ж, люди отримують різні травми", - сказав журналіст.

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Наразі біля входу в аеропорт все ще залишається великий натовп, який сподівається потрапити всередину.

"Незрозуміло, чи є у них документи, якщо їм відмовили та сказали, що вони не можуть пройти на територію аеропорту, або у них немає коштів, щоб потрапити всередину", - додав він.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Этот день мы приближали как могли (с)…Талибы предупредительными выстрелами отгоняют людей от аэропорта Кабула, - CNN - Цензор.НЕТ 219
  • Сергей Марикуца
    Они хотят жить в хорошей стране, а не умереть за неё. Идеально когда за их жизнь, умирают американцы, можно сказать джекпот!
  • Revty Vasya
    Ось це від талібів варто перейняти. Зайшов на концерт 95 кварталу- подивився- і спалити за пропаганду ідолів!
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