Таліби попереджувальними пострілами відганяють людей від аеропорту Кабула, - CNN
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Бойовики "Талібану" почали відганяти від периметра аеропорту Кабула людей, які хочуть втекти з Афганістану. Щоб відігнати натовп, вони відкривають попереджувальний вогонь.
Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За інформацією журналіста CNN, який перебуває на місці подій, таліби намагаються фізично завадити людям потрапити на територію аеропорту, який є єдиними дверима для втечі з Афганістану.
"Ми бачили та чули, як вони багато стріляли в бік натовпу, щоб його розігнати. Вони не ціляться в людей, не намагаються вбивати людей. Але, звісно ж, люди отримують різні травми", - сказав журналіст.
Наразі біля входу в аеропорт все ще залишається великий натовп, який сподівається потрапити всередину.
"Незрозуміло, чи є у них документи, якщо їм відмовили та сказали, що вони не можуть пройти на територію аеропорту, або у них немає коштів, щоб потрапити всередину", - додав він.