Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати
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Військовослужбовці в Афганістані отримували найбільшу зарплату і тільки заради неї чинили опір бойовикам руху "Талібан".
Про це колишній президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Він сказав, що консультувався з різними людьми з приводу мотивації афганських урядових військ. І дійшов висновку, що солдати воювали з талібами тільки через зарплату.
"У них була найбільша зарплата серед інших армій. І вони робили це тільки заради неї. Як тільки ми перестали платити і пішли, вони перестали боротися", - пояснив Трамп.
Він наголосив, що варто було Сполученим Штатам перестати платити афганським військовим, як ті склали зброю.
"Наша країна заплатила армії Афганістану цілий статок. Можна сказати, що ми певною мірою підкуповували їх, щоб вони билися. Але так це не працює", - додав Трамп.