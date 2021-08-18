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Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати

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Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати
Військовослужбовці в Афганістані отримували найбільшу зарплату і тільки заради неї чинили опір бойовикам руху "Талібан".

Про це колишній президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Він сказав, що консультувався з різними людьми з приводу мотивації афганських урядових військ. І дійшов висновку, що солдати воювали з талібами тільки через зарплату.

"У них була найбільша зарплата серед інших армій. І вони робили це тільки заради неї. Як тільки ми перестали платити і пішли, вони перестали боротися", - пояснив Трамп.

Він наголосив, що варто було Сполученим Штатам перестати платити афганським військовим, як ті склали зброю.

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"Наша країна заплатила армії Афганістану цілий статок. Можна сказати, що ми певною мірою підкуповували їх, щоб вони билися. Але так це не працює", - додав Трамп.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Точно и подобных заробитчан мы у себя увидели в 2014-м, в Крыму, Донецке и Луганске. Да и на местах было не мало сочувствующих в погонах и желающих на росзарплатку перейти. Поэтому хороший урок и для нас в том числе
  • 18c49ed2
    Тогда тем более правильно Байден откинул этих иждивенцев. Если им не дорога их страна и их семьи, то кто им доктор?
  • belge
    Не.ер было вообще свой пятак туда совать. Они в общественном развитии на 500 лет отстают. И никакими демократическими пряниками вы этот процесс не ускорите. Это, как тянуть руками ростки из земли, чтобы они скорее подросли. Огородить их серьёзным забором и пусть созревают, как умеют.
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