Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати

Військовослужбовці в Афганістані отримували найбільшу зарплату і тільки заради неї чинили опір бойовикам руху "Талібан".

Про це колишній президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Він сказав, що консультувався з різними людьми з приводу мотивації афганських урядових військ. І дійшов висновку, що солдати воювали з талібами тільки через зарплату.

"У них була найбільша зарплата серед інших армій. І вони робили це тільки заради неї. Як тільки ми перестали платити і пішли, вони перестали боротися", - пояснив Трамп.

Він наголосив, що варто було Сполученим Штатам перестати платити афганським військовим, як ті склали зброю.

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"Наша країна заплатила армії Афганістану цілий статок. Можна сказати, що ми певною мірою підкуповували їх, щоб вони билися. Але так це не працює", - додав Трамп.