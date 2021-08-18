Терорист Бородай, який балотується до Держдуми РФ, задекларував нульовий дохід і купив Lexus GX 460
Декларація Бородая оприлюднена на сайті ЦВК Росії, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому, за даними "Кавказ. Реалії", Бородай тільки офіційно витратив від початку року майже 15 млн рублів (близько 5,5 млн грн. - ред.).
Так, у квітні він придбав новий, 2021 року випуску, автомобіль Lexus GX 460 на додаток до Lexus 2004 року, який у нього вже був. Ціна нової машини кандидата становить 5,6 млн рублів. Крім того, в березні Бородай купив половину нежитлового приміщення в Москві за 9 млн рублів.
Як випливає з документів ЦВК, джерелами, за рахунок яких було придбано майно, стали накопичення за попередні роки і дохід від продажу майна. Там же зазначено, що сума загального доходу кандидата і його дружини за останні три роки до здійснення покупок сягнула 5,2 млн рублів. Офіційних доходів Олександр Бородай не має, на восьми рахунках у нього зберігаються близько 313 тисяч рублів.
Зараз у його власності дві земельні ділянки в Московській (2,3 тисячі квадратних метрів) і Ростовській (47/100 частки на ділянці в 351,3 тисячі квадратних метрів) областях, а також дві квартири в Москві (загальною площею 205 кв.м ) і два нежитлових приміщення там же (168 кв.м).
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, терорист Бородай збирається балотуватися до російської Держдуми від "Єдиної Росії".