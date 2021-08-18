На Донбасі з початку доби - тиша, - ООС

Від початку поточної доби російські найманці на Донбасі дотримуються умов режиму перемир'я.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС), інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що українська армія повністю контролює ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил, стримуючи російських найманців і дотримуючись режиму припинення вогню.

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