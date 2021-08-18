Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50%
Про це свідчать дані порталу FiveThirtyEight, який аналізує результати відразу декількох опитувань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з опитуваннями, позитивно роботу Байдена як президента країни оцінюють у середньому 49,3% респондентів. 44,2% заявили, що не схвалюють його діяльності. Решта не визначилися з відповіддю.
Зазначають, що вперше з того моменту, як Байден прийшов до влади, його рейтинг упав нижче 50%.
Американські ЗМІ вказують, що рейтинг американського лідера впав на тлі ситуації з виведенням військових США з Афганістану і зі зростаючою захворюваністю коронавірусом у США.
Сайт FiveThirtyEight аналізує та об'єднує дані декількох опитувань, на їхній основі й за допомогою спеціального алгоритму він показує власну статистику.