Президент Гані, який утік з Афганістану, перебуває в ОАЕ

Афганський президент Ашраф Гані, який утік на днях із Кабула, перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомило міністерство закордонних справ цієї країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"МЗС ОАЕ може підтвердити, що наша країна з гуманітарних міркувань прийняла на своїй території президента Ашрафа Гані та його сім'ю", - йдеться в заяві відомства.

Гані покинув на літаку Афганістан 15 серпня, коли рух "Талібан" уже контролював майже всю його країну і готувався взяти під контроль і Кабул. Про свою відставку він не повідомляв.

17 серпня віце-президент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв очолити боротьбу з рухом "Талібан".

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