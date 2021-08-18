Білоруським спортсменам заборонили виїжджати з країни, - легкоатлет Кравченко
Про це повідомив в Інстаграмі легкоатлет Андрій Кравченко, срібний призер Пекіна-2008 у десятиборстві, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував листування з абонентом, ім'я якого приховав. "Шановні спортсмени, наказом Міністра спорту від сьогоднішнього дня припинені всі виїзди за кордон на змагання, це стосується і тих, хто перебуває у відпустці (ніяких виїздів навіть за свій рахунок)", - пише абонент.
Також у повідомленні зазначено, що за порушення цього наказу спортсменів звільнять.
"Як ми бачимо "Хата скраю" вже не працює! Залишилося тільки повідок із нашийником повісити на шию і рот пластирем заклеїти!" - прокоментував це сам Кравченко.
Міністерство спорту Білорусі поки не прокоментувало інформації про заборону.
Нагадаємо, 1 серпня білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич терміново виїхав з Білорусі в Україну.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
4 серпня Тимановська прибула до Польщі й отримала можливість продовжити спортивну кар'єру в цій країні.