Чиновник Держекоінспекції та засновник громадської організації вимагали 5 тис. дол. хабаря від керівника АЗС в Одесі, - прокуратура. ФОТО
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В Одесі правоохоронці затримали на хабарі виконувача обов'язків начальника управління Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу і засновника громадської організації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, чиновник і засновник ГО вимагали в керівника АЗС 5 тис доларів за ненакладення штрафних санкцій за виявленими порушеннями.
Правоохоронці затримали зловмисників в Одесі під час одержання другої частини хабаря в сумі 4 тис. доларів.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.