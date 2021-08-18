КМДА сама дозволила поставити сцену в Маріїнському парку, - Мінкульт

Залишки пам'ятника учасникам більшовицького повстання 1917 року ніяк не прив'язані до конкретних місць поховання.

Про це заявляє Міністерство культури та інформаційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишки пам'ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради жодним чином не прив'язані до конкретних місць поховання. Поки невідомо навіть, чи залишилися взагалі на території Маріїнського парку будь-які захоронення. Оскільки і радянською владою, протягом її існування, і німецькими окупантами під час Другої світової війни на території парку проводилися роботи з "благоустрою"", - сказано в повідомленні.

Міністерство стверджує, що Київська міськдержадміністрація видала організаторам концерту всі необхідні для встановлення сцени дозволи.

"Події останніх днів свідчать про те, що київська влада навмисно намагається зірвати у столиці святкування такої величної для країни дати - 30-річчя Незалежності України. Якщо задум саме такий, запевняємо: нічого не вийде. Київ, як і вся Україна, святкуватиме День Незалежності!" - підсумували в Міністерстві.

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Раніше заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав у Фейсбуці, що в Маріїнському парку в Києві на місці зруйнованого пам'ятника учасникам жовтневого збройного повстання 1917 року стали монтувати сцену. Організатори концерту відповіли, що немає ніяких доказів того, що під пам'ятником дійсно є могила - поховань у Маріїнському парку безліч, їхнє точне місце невідоме.