Новини

Морпіхи США будуть охороняти аеропорт у Кабулі

12 217115
Морпіхи США будуть охороняти аеропорт у Кабулі
До міжнародного аеропорту Кабула для посилення угруповання американських сил прибули підрозділи морської піхоти США.

Про це повідомив Пентагон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На військово-транспортних літаках C-17 Globemaster туди перекинуті військовослужбовці зі складу 24-го експедиційного батальйону морської піхоти США, розміщеного на базі Ель-Удейд у Катарі. За наявними даними, чисельність прибулих військовослужбовців сягає тисячі осіб.

Напередодні в аеропорт Кабула прилетів глава Центрального командування (CENTCOM) Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі. За його словами, в ході зустрічей у Досі (Катар) в неділю з лідерами руху "Талібан" він попередив їх про те, щоб вони не заважали проведенню операцію з евакуації. "Я чітко сказав їм, що будь-яка атака буде зустрінута переважаючою силою з метою захисту наших військ", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: армія Афганістану воювала з талібами тільки заради зарплати

В обороні міжнародного аеропорту Кабула імені Хаміда Карзая на даний момент задіяно не менш як 5 тис. американських військових, у тому числі зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії, 10-ї гірської дивізії, сил спеціальних операцій і морпіхів.

Близько 80 літаків військово-транспортної авіації США беруть участь в евакуації американських дипломатів, співробітників інших натівських дипмісій і громадян Афганістану, які допомагали Заходу в боротьбі з талібами.

Також читайте: Після виведення військ США з Афганістану рейтинг Байдена вперше опустився нижче 50%

Згідно з повідомленням Пентагону, американські військово-транспортні літаки можуть щодня вивозити від 5 до 9 тис. осіб. Зараз американські військово-транспортні літаки вилітають і прилітають в аеропорт Кабула щогодини.

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    все понты талибана держатся на честном слове американцев

    шаг влево, шаг вправо - удар с воздуха,
    прыжок на месте - наступление с Пандшера Морпехи США будут охранять аэропорт в Кабуле - Цензор.НЕТ 6121

    шайтаны это прекрасно понимают
  • Аллоизий
    Да как же так? Ведь Кулеба сказал, что Кабул никакие самолеты не принимает, поэтому наш самолет не может туда вылететь для эвакуации украинцев. А тут - 10 тыщ морпехов как-то просочились. Или на маршрутках добирались?
  • Владислав Васильченко
    Не так давно мокшанское TV гавкало что США оккупировала Афганистан и это все неправильно... теперь камни с неба прямо Х#йлу на голву и как имперский царь будет рассширятся в Афганистане вот зачем ему СП2.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини