Перша репетиція параду військ до Дня Незалежності пройшла на Хрещатику. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У пішій колоні - близько 5 тисяч представників підрозділів ЗСУ та Міністерства внутрішніх справ. Серед них учасники бойових дій на сході України, представники кінологічних підрозділів різних силових структур зі службовими собаками.
Хода супроводжується музичними композиціями у виконанні військового оркестру ЗСУ. Учасники маршу скандували: "Слава Україні - Героям Слава".
Також над Хрещатиком пролетіла повітряна колона в складі літаків і вертольотів Збройних Сил, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та ДП "Антонов".
Понад 300 одиниць різної військової техніки проїхали по вулиці Хрещатик і площі Майдан Незалежності в складі механізованої колони.
Репетиція тривала дві години.
Репетиції параду військ до Дня Незалежності України в Києві заплановані також на 20 і 22 серпня.